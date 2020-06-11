الصين تطلق قمرا صناعيا لدراسة الأعاصير البحرية

أطلقت الصين يوم 11 يونيو قمرا صناعيا مدنيا من طراز Haiyang-1D لدراسة موارد المحيطات والبحار والإنذار عن الأعاصير البحرية القادمة.

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أفادت بذلك المؤسسة الصينية لعلم وتكنولوجيا الجو والفضاء.

وجاء في صفحة المؤسسة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية WeChat أن صاروخ CZ-2C الحامل القمر الصناعي أطلق الساعة 02.31 يوم 11 يونيو بالتوقيت المحلي (الساعة 21.31 يوم 10 يونيو بتوقيت موسكو) من مطار تايون الفضائي في شمال مقاطعة شانشي الصينية.

وأشارت المؤسسة إلى أن القمر الصناعي Haiyang-1D سيستخدم عند تحقيق مختلف المشاريع البيئية والزراعية وكذلك مشاريع النقل.

وجاء في بيان نشرته المؤسسة الصينية أن البلاد قد أطلقت 334 صاروخا من أسرة "تشانغان" (CZ).

يذكر أن الصين تطور بنشاط برنامجها الفضائي وتطلق الأقمار الصناعية للملاحة الفضائية والاتصال والإنترنت والأرصاد الجوية، فضلا عن تطوير برنامجي الرحلات الفضائية المأهولة ودراسة القمر.

المصدر: تاس