إنشاء مطار في منطقة قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية

سيبدأ العام الجاري إنشاء مطار للطائرات في منطقة قاعدة الفضاء الروسية "فوستوتشني".

وأعلنت ذلك المدير التنفيذي في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية لشؤون الإنشاء والصيانة التقنية ، تالتيانا أندرييفا – يارسكايا.

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وقالت:" سنبدأ إنشاء المطار عام 2020.

وكان ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية قد أعلن في وقت سابق أن قاعدة الفضاء الروسية "فوستوتشني" تشهد إنشاء مطار للطائرات سينتهي بناؤه بعد 3 أعوام.

يذكر أن "فوستوتشني" هو أول مطار فضائي مدني روسي أطلق أول صاروخ فضائي منه في أبريل عام 2016. وبدأ عام 2019 هناك إنشاء منصة أخرى ستخصص لإطلاق صاروخ "أنغارا" الثقيل.

المصدر: تاس