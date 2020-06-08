ناسا توقع عقدا لإنشاء وحدة سكنية للمحطة القمرية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أنها وقعت مع شركة Orbital Science Corporation، عقدا لبناء وحدة سكنية لمشروع محطة Gateway التي ستحلق في مدار القمر.



وتفيد الوكالة، بأن قيمة العقد 187 مليون دولار، وتتضمن تصميم الوحدة السكنية واللوجستية HALO للمحطة، على أن يعرض التصميم قبل نهاية السنة الحالية.

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وستكون HALO مقر إقامة طاقم رواد الفضاء عند وصولهم إلى محطة Gateway . ومن المنتظر أن تكون أبعاد الوحدة السكنية مماثلة لأبعاد شقة -ستوديو وتشكل مع المركبة الفضائية Orion بيئة صالحة لسكن البشر. وسوف تصبح تفاصيل المشروع واضحة بعد أن توافق ناسا على التصميم.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في وقت سابق، عن خطط لاستئناف الرحلات إلى القمر بحلول عام 2024، وأطلق على برنامج القمر الجديد "أرتميس" تيمنا بآلهة الخصوبة والقمر اليونانية الأخت التوأم للإله أبولو، الذي أطلق اسمه على أول برنامج أمريكي لاستكشاف القمر، وتضمن هبوط رواد الفضاء ست مرات على سطح القمر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وتعتزم الولايات المتحدة دعوة البلدان المشاركة بالمحطة الفضائية الدولية المساهمة في بناء محطة Gatewa أيضا.

المصدر: نوفوستي