أمريكا تعتزم إرسال سياح إلى الفضاء على متن مركبتها Crew Dragon

أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن نية إحدى الشركات المحلية إرسال سياح إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Crew Dragon التي طورتها "سبيس إكس".

ونقل موقع CNBC عن الرئيس التنفيذي لشركة Axiom Space الأمريكية، مايكل سافيرديني، قوله "إن 3 أشخاص قد تم اختيارهم للذهاب في رحلة سياحية إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Crew Dragon التي طورتها شركة سبيس إكس".

وأضاف سافيرديني "في مارس الفائت كانت Axiom Space قد أرسلت إلى سبيس إكس طلبا لحجز رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية على متن Crew Dragon، لتضم الرحلة 3 سياح وقائدا محترفا لتسلم قيادة المركبة.. السياح تم اختيارهم بالفعل، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن أسمائهم خلال شهر تفريبا، ومن المخطط أن تنطلق هذه الرحلة إلى المحطة في أكتوبر 2021".

وأشار سافيرديني إلى أن شركته تجري مفاوضات مع أشخاص آخرين من المحتمل أن بذهبوا في رحلتين سياحيتين أخريين إلى المحطة غير الرحلة المذكورة، وأن الشركة تخطط لإطلاق هاتين الرحلتين مستقبلا مرة كل نصف سنة.

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وكانت شركة Axiom Space قد أعلنت في يناير الفائت أنها تعمل أيضا على تطوير 4 وحدات جديدة مخصصة لمحطة الفضاء الدولية، واحدة منها ستستخدم لأغراض البحث العلمي هناك، وأن إطلاق أول وحدة نحو المحطة من المفترض أن يجري عام 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن مركبات "سويوز" الروسية كانت قد نقلت 7 سياح إلى المحطة الفضائية الدولية ما بين عامي 2001 و2009، وفق عقود وقعت مع شركة Space Adventures الأمريكية، ومن بينهم الأمريكي شارلز سيموني الذي زار المحطة مرتين.

المصدر: نوفوستي