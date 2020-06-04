تركيا ترسل أقمارا جديدة إلى الفضاء

نقلت وسائل إعلام عن مصادر حكومية تركية أخبارا تشير إلى عزم تركيا إطلاق أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء.

وأشار وزير النقل والبنى التحتية في تركيا، عادل قره اسماعيل أوغلو، "إلى أن بلاده عازمة على إرسال 3 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء حتى عام 2022".

وتبعا للوزير فإن تركيا ستطلق القمر Türksat 5A إلى الفضاء في الربع الأخير من العام الجاري، فيما ستطلق قمرا آخر Türksat 5B في الربع الثاني من العام القادم.

أما القمر الثالث Türksat 6A فمن المفترض أن يطلق إلى الفضاء عام 2022، حيث يعتبر هذا القمر أول قمر صناعي تركي محلي الصنع بالكامل.

ويجري تطوير القمر الأخير بالتعاون ما بين وزارة النقل والبنى التحتية في تركيا وعدد من الشركات والهيئات المحلية مثل Turksat وTA، وشركة ASELSAN وشركة Ctech، ويشرف على عملية التطوير أيضا خبراء من مجلس البحث العلمي والتقني التركي TUBITAK.

المصدر: وكالات