 
مباشر

إطلاق "فالكون-9" إلى الفضاء مع مجموعة أقمار "ستارلينك"

الفضاء

إطلاق
Globallookpress SpaceX/via Globallookpress.com
إطلاق صاروخ فالكون-9
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o0vu

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن إطلاق صاروخ النقل فالكون-9" من مطار كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا، وعلى متنه مجموعة من أقمار ستارلينك الصناعية.

إقرأ المزيد
إيلون ماسك: المظلات لحماية أقمار ستارلينك الصناعية
إيلون ماسك: المظلات لحماية أقمار ستارلينك الصناعية


وتفيد الشركة، بأنه في الساعة 21.25 مساء يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (الساعة 4.25 صباح الخميس بتوقيت موسكو)، أطلق الصاروخ وعلى متنه مجموعة أقمار ستارلينك الصناعية، المزودة بلوحات خاصة تحميها من الأشعة الشمسية.

وتشير الشركة إلى أن المرحلة الأولى هبطت بعد انفصالها عن الصاروخ عموديا على منصة في المحيط الهادئ. وهذه هي المرة الخامسة لاستخدام المرحلة الأولى، حيث كانت المرة الأولى عام 2018.

وهذا الإطلاق هو السابع لأقمار مشروع ستارلينك للإنترنت، الذي بدأ تنفيذه في فبراير عام 2018. وبإطلاق هذه المجموعة بلغ عدد أقمار ستارلينك في الفضاء 420 قمرا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا