إطلاق "فالكون-9" إلى الفضاء مع مجموعة أقمار "ستارلينك"

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن إطلاق صاروخ النقل فالكون-9" من مطار كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا، وعلى متنه مجموعة من أقمار ستارلينك الصناعية.

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وتفيد الشركة، بأنه في الساعة 21.25 مساء يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (الساعة 4.25 صباح الخميس بتوقيت موسكو)، أطلق الصاروخ وعلى متنه مجموعة أقمار ستارلينك الصناعية، المزودة بلوحات خاصة تحميها من الأشعة الشمسية.

وتشير الشركة إلى أن المرحلة الأولى هبطت بعد انفصالها عن الصاروخ عموديا على منصة في المحيط الهادئ. وهذه هي المرة الخامسة لاستخدام المرحلة الأولى، حيث كانت المرة الأولى عام 2018.

وهذا الإطلاق هو السابع لأقمار مشروع ستارلينك للإنترنت، الذي بدأ تنفيذه في فبراير عام 2018. وبإطلاق هذه المجموعة بلغ عدد أقمار ستارلينك في الفضاء 420 قمرا.

المصدر: نوفوستي