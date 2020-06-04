إخراج قمر صناعي مؤقتا من مجموعة الملاحة الفضائية الروسية

أخرج القمر الصناعي الـ22 التابع للملاحة الفضائية الروسية مؤقتا من مجموعة "غلوناس" الروسية الفضائية. يوم 2 يونيو كما ورد على موقع مركز قيادة الأقمار الصناعية الروسية .

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وأوضح الموقع الإلكتروني أن القمر الصناعي الـ22 التابع لمجموعة "غلوناس" للملاحة الفضائية يخضع للصيانة ليعود لاحقا إلى المجموعة.

وأعاد الموقع إلى الأذهان أن القمر الصناعي أطلق في 2 مارس عام 2010 ودخل مجموعة الملاحة الفضائية في 28 أغسطس عام 2010.

يذكر أن مجموعة الملاحة الفضائية الروسية "غلوناس" تتضمن 27 قمرا صناعيا تستخدم منها 23 قمرا صناعيا لتأمين الملاحة الفضائية. وقد خضع قمر صناعي واحد للاختبارات. أما القمران الصناعيان الآخران فيشكلان احتياطي المنظومة.

وتحتاج مجموعة الملاحة الفضائية الروسية إلى 24 قمرا صناعيا لضمان العمل المستقر وغير المنقطع للملاحة الفضائية العالمية الشاملة.

المصدر: تاس