لحظة مرور محطة الفضاء الدولية أمام القمر بعد 6 ساعات فقط من وصول رواد ناسا التاريخي

رصدت محطة الفضاء الدولية وهي تنزلق بالقرب من القمر بعد 6 ساعات فقط من وصول رواد ناسا في مهمتهم التاريخية.

وانطلق روبرت بينكين ودوغلاس هيرلي من كيب كانافيرال في فلوريدا، في الساعة 8:22 مساء بتوقيت غرينتش، يوم السبت الماضي، على متن صاروخ "سبيس إكس".

وبعد الدوران حول الأرض، وصل الرواد إلى محطة الفضاء الدولية في الساعة 2:16 مساء بتوقيت غرينتش، في اليوم التالي.

والتقط المصور الإيطالي ألبرتو غيزي بانيزا صورة رائعة لمحطة الفضاء الدولية بعد وصول رواد ناسا، متجاوزة القمر.

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والتقط بانيزا محطة الفضاء الدولية في 17 نقطة مختلفة من رحلتها أمام القمر، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية SWNS.

قال بانيزا (45 عاما) إنه التقط الصورة الساعة 10:28 بالتوقيت الإيطالي مساء الأحد، بعد ساعات قليلة من دخول بيمكين وهيرلي محطة الفضاء الدولية.

وأضاف: "لقد كانت لحظة عاطفية للغاية ليس بالنسبة لي فقط، ولكن بالنسبة للبشرية جمعاء".

ومن المقرر أن يمضي هيرلي وبينكين 3 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ليعودا بعد ذلك إلى الأرض.

ويعد هذا الإطلاق أول رحلة مأهولة نفذتها الولايات المتحدة من أراضيها منذ 9 سنوات، واستغرقت الرحلة 19 ساعة تقريبا إلى مختبر الفضاء المداري. وكانت محطة الفضاء على بعد 262 ميلا فوق حدود شمال الصين ومنغوليا عندما حدث الالتحام.

تعد المركبة الفضائية Crew Dragon، التي أطلقت على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، هي الأولى أيضا التي ترسل فيها شركة خاصة، بدلا من حكومة وطنية، رواد فضاء إلى المدار.

المصدر: فوكس نيوز