"روس كوسموس": مستمرون في التفاوض مع ناسا حول إيصال الرواد إلى الفضاء

أعلن المتحدث باسم مؤسسة "روس كوسموس" الروسية في كازاخستان، أناتولي كراسنيكوف، أن المؤسسة مستمرة في مفاوضاتها مع وكالة ناسا حول إيصال الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال كراسنيكوف: "تجري حاليا مفاوضات بين وكالة ناسا ومؤسسة روس كوسموس حول التعاون في إيصال الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية، أي حول إمكانية ذهاب الرواد الروس إلى المحطة على متن المركبات الأمريكية، وحول استمرار ذهاب الرواد الأمريكيين إلى هناك على متن المركبات الفضائية الروسية، نحن نفهم أن هذه حاجة ملحة ضرورية، ولذك نرى جميعا أن منظومة جديدة لنقل الرواد إلى المحطة ظهرت حقا".

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وأضاف "أفراد طواقم المحطة الفضائية الدولية يجب أن يكونوا قادرين على العمل مع نظامي النقل الروسي والأمريكي لكي نتمكن من إرسال رحلات مأهولة روسية وأمريكية إلى المحطة، بدون شك هناك اهتمام جدي بالموضوع من الجانبين الروسي والأمريكي".

وأوضح "أن روس كوسموس سعيدة حقا لنجاح زملائها الأمريكيين في إطلاق مركبة Crew Dragon مؤخرا في رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية، ووصول هذه المركبة إلى المحطة والتحامها بها بنجاح". قائلا: "نهنئهم من أعماق قلوبنا، هذا نجاح كبير لهم، ورائع جدا".

المصدر: تاس