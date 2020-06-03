خبير روسي يقارن "دراغون" المأهولة الأمريكية بيخت فاخر

قارن مدير عام شركة "زفيزدا" الروسية للأجهزة الفضائية ، سيرغي بوزدنياكوف، مركبة Crew Dragon الأمريكية المأهولة بيخت فاخر كما قارن مركبة "سويوز" الروسية المأهولة بمقاتلة حربية.

إقرأ المزيد

وقال: " أظهرت الصورة الفوتوغرافية لنا يختا فخما جميلا. لكنني لا أعلم هل يتحمل هذا اليخت وأفراد طاقمه عاصفة شديدة في الفضاء".

وأوضح قائلا إن روسيا تعتمد تكنولوجيا أخرى عند تصنيع مركبتيها الفضائيتين المأهولتين "سويوز" و"أوريول" ("فديراتسيا" سابقا) لتشبه قمرة قيادتهما قمرة قيادة الطائرة الحربية وتركز على وظائف المركبة وليست على ديكور صالونها.

يذكر أن Crew Dragon الأمريكية من تصنيع شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون موسك أطلقت يوم 30 مايو الماضي إلى المحطة الفضائية الدولية والتحمت يوم 31 مايو بالمحطة الفضائية. أما مركبة "أوريول" الروسية المأهولة فيتوقع أن تقوم باول رحلة فضائية لها عام 2023 من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.

جدير بالذكر أن بعض الخبراء الأجانب لاحظوا بعد إطلاق "دراغون" المأهولة أن إيلون موسك اقتبس بعض أقسامها من مركبة "سويوز " سوفيتية الصنع.

المصدر: تاس