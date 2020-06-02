أوروبا تطلق أولى صواريخ Vega الفضائية الجديدة هذا العام

أعلنت مصادر في وكالة الفضاء الأوروبية عن نية الوكالة إطلاق أول صواريخ Vega C الجديدة العام الجاري.

وقال كبير ممثلي الوكالة في روسيا، رينيه بيشيل: "أول إطلاق لصواريخ Vega C الجديدة إلى الفضاء من المقرر أن يجري عام 2020، الموافقة على الجدول الزمني لمواعيد عمليات الإطلاق ستتم الصيف القادم بعد استئناف نشاط العمل في قاعدة كورو بغوايانا".

وأضاف "أول صاروخ من نوع Vega C سيحمل إلى مدارات الأرض قمر Laser Relativity Satellite الصناعي الإيطالي المعرف بـ LARES 2، والمخصص لدراسة النظرية العامة للنسبية والجيوديسيا الفضائية".

وأوضح بيشيل أن صواريخ Vega C الجديدة تتميز بإمكانيات أكبر من صواريخ Vega التقليدية، فهي قادرة على نقل حمولات تصل إلى 2200 كلغ إلى مدارات الأرض، كما أن عدد المكونات الأوروبية الصنع فيها أصبحت أكبر.

ومن جانب آخر كان رئيس المركز الوطني لأبحاث الفضاء، جان إبف لوغول، قد أشار في وقت سابق إلى أن إطلاق أول صاروخ فضائي من نوع Vega C من قاعدة "كورو" بغوايانا من المخطط أن يجري منتصف يونيو الجاري.

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وتجدر الإشارة إلى قاعدة كورو" الفضائية بغوايانا الفرنسية كانت قد علقت عمليات إطلاق الصواريخ إلى الفضاء منذ الـ 29 من أبريل الفائت، بعد الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها منعا لتفشي وباء كورونا.

المصدر: تاس