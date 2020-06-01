"روس كوسموس" لا تستبعد تحليق رواد الفضاء الروس بمركبات إيلون موسك

لم تستبعد مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية تحليق رواد الفضاء الروس بمركبات "دراغون " الفضائية المأهولة الأمريكية.

وذلك بعد أن نجحت ناسا في إطلاق أول مركبة فضائية مأهولة والتحامها الناجح بالمحطة الفضائية الدولية يوم 31 مايو الماضي.

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أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم "روس كوسموس"، فلاديمير أوستيمينكو، الذي قال إن رواد الفضاء الروس سيحلقون بمركبة "دراغون" المأهولة مع شرط أن يستمر رواد الفضاء الأمريكيون في التحليق بمركبات "سويوز" الروسية.

وكان، أوستيمينكو، قد صرح في وقت سابق في مدونته على "تويتر" أن إطلاق "دراغون" المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية هو حدث فضائي بارز سيسمح بامتلاك منظومتين لنقل رواد الفضاء إلى المحطة حين تتوفر دائما منظومة احتياطية جاهزة لتحل محل منظومة أخرى في حال تعطلها.

يذكر أن صاروخ "فالكون 9 " التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية أطلق في 30 مايو الماضي مركبة Crew Dragon المأهولة من رأس كانافيرال في فلوريدا، ثم التحمت المركبة بنجاح بالمحطة الفضائية لينتقل رائدا الفضاء الأمريكيان، بوب بنكن وداغ هرلي إلى متنها.

المصدر:" إر بي كا"