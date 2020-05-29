اكتشاف تسرب مادة سامة في قاطرة صواريخ فضائية روسية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية عن اكتشاف تسرب مادة سامة في قاطرة "فريغات" الفضائية الروسية بمطار "كورو" الفضائي في غويانا الفرنسية شمالي أمريكا الجنوبية.

وقال المكتب الصحفي لـ "روس كوسموس"، إن الجانب الفرنسي أبلغ المؤسسة الروسية برصد إشارات الإنذار حول اكتشاف بخار المادة المؤكسدة رباعي أكسيد ثنائي النيتروجين.

وأضاف أن الهيئات المعنية الروسية تعمل على تنظيم إرسال فريق خبراء إلى المكان لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات الضرورية. ويتوقع وصولهم إلى غويانا الفرنسية في أوائل يونيو المقبل.

وأشار إلى أن الموقع الذي تتواجد فيه القاطرة الفضائية يلبي كافة معايير السلامة، بما فيها البيئية، ولا يمثل الحادث أي خطر على الكوادر والبيئة المحيطة.

يذكر أن قاطرة "فريغات" الفضائية كان من المتوقع أن تستخدم أثناء إطلاق صاروخ "سويوز إس تي آ" ليحمل القمر الإماراتي "Falcon Eye-2" إلى الفضاء في أوائل مارس الماضي، لكن إطلاق الصاروخ تأجل بسبب مشاكل تقنية في القاطرة، ثم بسبب إغلاق مطار "كورو" في ظل انتشار فيروس كورونا.

ومن المزمع إطلاق القمر الصناعي في 1 أكتوبر المقبل، حسب مصادر لوكالة "نوفوستي" الروسية.

المصدر: نوفوستي