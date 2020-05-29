كورونا يتسبب بتأجيل إطلاق أولى صواريخ Ariane 6 الأوروبية

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن إطلاق أولى صواريخ Ariane 6 سيؤجل حتى العام القادم بسبب الأوضاع الراهنة المرتبطة بانتشار جائحة كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن انتشار الوباء تسبب بتأخير سير الأعمال في مواقع التطوير التي تعمل على مشروع الصاروخ المذكور.

ومن جانبه قال مدير النقل الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية، دانيال نوينشفاندر: "إن عملية إطلاق أول صاروخ فضاء أوروبي من نوع Ariane 6 لن تجري عام 2020 كما كان مخططا لها سابقا، وإن العديد من المواقع في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تم إغلاقها بسبب تدابير العزل التي فرضت لمواجهة انتشار وباء كورونا، فيما عملت بعض المواقع بعدد أقل من الموظفين".

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية قد وافقت سابقا على تمويل مشروع Ariane 6 بمبلغ 4 مليارات يورو، منها 600 مليون يورو ستنفق على تطوير مجمع إطلاق صواريخ الفضاء حيث يتم انتهاء العمل فيه حاليا بمطار كورو الفضائي بغوايانا الفرنسية.

وعملية الإطلاق الأولى لصاروخ Ariane 6 كانت من المفترض أن تشهد نقل أقمار شركة OneWeb إلى مدارات الأرض، لكن وبعد إفلاس الشركة المذكورة يتوجب على الشركة المطورة لهذا الصاروخ إيجاد بديل لتلك الحمولة.

المصدر: وكالات