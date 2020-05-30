"صواريخ المريخ" الأمريكية تحصل على تراخيص للطيران

وافقت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية على منح شركة "سبيس إكس" تراخيص جديدة لاختبار نماذج صواريخ Starship في رحلات طيران منخفضة.

وجاء في نص الوثيقة الصادرة عن الإدارة في خصوص الموضوع "يسمح لشركة سبيس إكس بإجراء مهمات إطلاق متعددة للنماذج الأولية لصواريخ Starship، وفي إطار التصريح الممنوح لها يمكن لهذه النماذج إجراء عمليات إقلاع وهبوط من مطار Boca Chica الفضائي في ولاية تكساس".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التراخيص التي منحت من قبل الإدارة لشركة" سبيس إكس" تسمح للشركة باختبار صواريخها في عمليات طيران، شريطة ألا تتجاوز الصواريخ عند تحليقها حدود المدار المنخفض للأرض.

وأعلنت"سبيس إكس" عن مشروع Starship لأول مرة خلال مؤتمر "أديلايد" الفضائي الذي عقد في أستراليا عام 2017، وكشف عن التصميم الأولي للصاروخ عام 2018.

وفي إطار المشروع تخطط الشركة لتطوير صاروخ فضائي مخصص للرحلات الفضائية البعيدة إلى القمر أو المريخ، حيث سيكون الصاروخ قادرا على نقل 100 شخص ونحو150 طنا من الحمولة، وسيكون طول الصاروخ 50 مترا وقطر مقطعه 9 أمتار.

المصدر: تاس