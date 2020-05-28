روغوزين يسلط الضوء على تفاصيل إنشاء محطة مدارية روسية جديدة

بدأت روسيا في تصميم محطة فضائية مدارية جديدة من شأنها أن تكون مركزا للمجموعة الفضائية المدارية الروسية كلها.

ويمكن أن تستخدم لاحقا لتزويد الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية بالوقود وكذلك لتجميع التصاميم الهندسية التي ستحلق إلى القمر والمريخ.

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أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، في حديث أدلى به الأربعاء 27 مايو لمقدم البرامج التلفزيونية الروسية، فلاديمير سولوفيوف.

وقال:" إننا بحاجة إلى محطة وقود مدارية تزود الأقمار الصناعية بالوقود في مدار الأرض بغية تمديد عمر استخدامها. ويعني ذلك أننا ننشئ رأس جسر للقيام برحلات فضائية إلى كواكب أخرى".

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ومضى قائلا:"علاوة على ذلك فإن المحطة الجديدة تنصب فيها أجهزة ومعدات مختلفة ستضمن لنا الحفاظ على جاهزيتها الدائمة وتقوم كذلك بأداء مهام إدارة مجموعتنا الفضائية كلها، بما فيها الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية وغيرها أو بالأحرى تكون مركزا فضائيا في مدار الأرض".

وقال:" إننا نعتزم تجميع التصاميم الهندسية الفضائية في مدار الأرض لتقوم لاحقا برحلات فضائية إلى المريخ والقمر والكويكبات، إذ أن إطلاق تلك التصاميم الثقيلة من الأرض هو أمر صعب جدا يتطلب تشغيل صواريخ فائقة الثقل الغالية. وأوضح أن أفراد طاقم المحطة هم الذين سيقومون بتجميع تلك التصاميم الفضائية.

وحسب، روغوزين، فإن المحطة ستلعب أيضا دور محطة صيانة ستقوم بإصلاح أنظمة فضائية أخرى وتزويدها بوحدات جديدة تحل محل وحدات انتهى عمر استخدامها. وستكون المحطة، حسب روغوزين، جاهزة بحلول عام 2030 .

وأعاد روغوزين إلى الأذهان أن إطلاق صاروخ فائق الثقل يكلف الولايات المتحدة مبلغا قدره مليارا دولار. أما عملية تجميع مركبات فضائية ضخمة في مدار الأرض فستكون أرخص وأكثر فاعلية.

المصدر: تاس