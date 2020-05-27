ناسا: مسألة تحليق رائد فضاء روسي بمركبة "دراغون" لا تزال قائمة

لم يتخذ بعد قرار بإطلاق رائد فضاء روسي إلى المحطة الفضائية الدولية على ظهر مركبة "دراغون" الأمريكية المأهولة.

أعلن ذلك مدير ناسا جيمس برايدنستاين، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء 26 مايو الجاري في مركز "كينيدي" الأمريكي للرحلات الفضائية.

إقرأ المزيد

وقال مجيبا عن سؤال موجه إليه عن مستقبل قيام رائد فضاء روسي أو كندي برحلة فضائية على متن "دراغون" المأهولة:" لم نتخذ قرارا بعد بهذا الشأن".

وأضاف قائلا:" إن نصف المحطة الدولية روسي والنصف الآخر أمريكي. لذلك علينا أن نكون جاهزين لإطلاق رواد الفضاء الروس بمركباتنا المأهولة الخاصة. أما الروس فعليهم أن يعربوا عن استعدادهم لنقل روادنا بمركبات "سويوز" المأهولة. وقد توصلنا إلى تفاهم بهذا الشأن أثناء مشاوراتنا مع رئيس "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين".

ثم تطرق، جيمس برايدنستاين، إلى مسألة مشاركة روسيا في برنامج إنشاء محطة Gateway القمرية المدارية، مشيرا إلى أن ذلك لا يزال موضوعا للنقاش. وأوضح قائلا:" إننا قدمنا اقتراحا بمشاركتهم في مشروعنا وننتظر حاليا ردا على اقتراحنا"و أضاف قائلا:" إن شراكتنا في مجال الفضاء بدأت عام 1975 في إطار مشروع "أبولو – سويوز"، ثم استمرت في مشروعي "شاتل – مير" والمحطة الفضائية الدولية. واستطرد قائلا إن الفضاء يجب أن يجمع بين البشر. ويعتبر التعاون الفضائي أمرا أهم من المصالح الجيوسياسية.

المصدر: تاس