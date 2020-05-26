روسيا واليابان تتعاونان في تسويق الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط

وقعت شركة "سبوتنيكس" الروسية مذكرة تفاهم مع شركة Mitsui & Co اليابانية بشأن التعاون في إنتاج وتصدير مكونات الأقمار الصناعية الصغيرة وتقديم خدمات الصيانة.

جاء ذلك في بيان نشرته الشركة الروسية الاثنين 25 مايو. وقال البيان إن الشركة الروسية ستقوم بتصميم مكونات الأقمار الصناعية الصغيرة ووضع وتطوير التكنولوجيات الخاصة بها.

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أما الشركة اليابانية فتتولى اقتناء منتجات وخدمات الشركة الروسية وتمثيل مصالحها في مناطق آسيا والشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك فإن الشركة اليابانية تتولى ضمان التعاون في مجال إطلاق الأقمار الصناعية من طراز Cubesat من متن المحطة الفضائية الدولية.

والتزم الجانبان، حسب مذكرة التفاهم، بتطوير التعاون في مجال إنتاج مكونات الأقمار الصناعية الصغيرة فائقة التقنيات والتكنولوجيات وإطلاقها وتقديم خدمات الصيانة الخاصة بها.

المصدر: تاس