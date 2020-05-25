روغوزين: على روسيا أن تبدأ فورا في إنشاء محطة مدارية جديدة

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، في حديث أدلى به يوم 25 مايو لصحيفة " كومسومولسكايا برافدا" الروسية أنه يجب علينا أن نبدأ فورا في إنشاء محطة فضائية مدارية جديدة.

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وقال إن روسيا كانت ولا تزال دولة رائدة في مجال إنشاء المحطات المدارية. وحسب، روغوزين، فإن مسألة الوضع القانوني للمحطة ستحل عما قريب. والمقصود بالأمر هو جنسيتها ( الروسية أو الدولية) والغاية منها. وهل ستكون مأهولة بشكل دائم أو سيزورها رواد الفضاء من وقت إلى آخر.

وافترض، روغوزين، أن تعمل المحطة المستقبلية لمدة 7 – 10 أعوام، إذ أن مكوناتها ووحداتها تتقادم مع مرور الوقت.

وأشار كذلك إلى احتمال تصميم مكوك روسي جديد سينقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية وأعاد إلى الأذهان أن الاتحاد السوفيتي كان قد أطلق إلى الفضاء في 15 نوفمبر عام 1988 مكوك "بوران" الفضائي الذي أصبح آنذاك أحدث مركبة متعددة المهام في العالم. وكان أول مكوك في العالم قام برحلة فضائية أوتوماتيكية.

وقال إن "روسيا تتعقب بفائق الاهتمام التجهيزات الجارية في الولايات المتحدة لإطلاق مركبة "دارغون" المأهولة إلى المحطة الفضائية، مشيرا إلى أن روسيا كانت تتحمل على مدى 10 أعوام مسؤولية نقل رواد الفضاء الروس والأمريكيين وغيرهم إلى المحطة المدارية. وأتى الآن دور الأمريكيين ليشاطروننا في تحمل تلك المسؤولية الصعبة".

المصدر: ناسا