روسيا تختبر صاروخ "سارمات" الاستراتيجي وتطلق قمرا صناعيا عسكريا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن الأوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا لم تؤثر على التحضيرات الجارية لاختبار صاروخ "سارمات" الاستراتيجي في الجو المحددة من وزارة الدفاع

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أما المرافق الإنتاجية التي تولت تصنيع الصاروخ فلم يتوقف فيها العمل أبدا مع اتخاذ خطوات صحية احترازية لازمة للحيلولة دون إصابة العاملين بفيروس كورونا.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي، سيرغي كريفوروتشكو، قد أعلن في وقت سابق أن اختبارات صاروخ "سارمات" الروسي الاستراتيجي" تجري بنجاح. أما عملية تزويد قوات الصواريخ الاستراتيجية بها فستنطلق بحلول عام 2021.

يذكر أن "سارمات" (إر إس – 28") سيحل محل صاروخ "فويفودا" (الشيطان حسب تصنيف الناتو) الاستراتيجي الثقيل في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

ويتميز صاروخ "سارمات" بمواصفات تقنية ممتازة تمنع الدرع الصاروخية المعادية من اعتراضه وتمكّنه من وصول الهدف عن طريق القطبين الشمالي والجنوبي للأرض.

وبلغ مدى عمل الصاروخ 18 ألف كيلومتر. أما وزنه عند الإطلاق فبلغ 208 أطنان.

هذا وأفاد مصدر في وزارة الدفاع الروسية بأن صاروخ "سويوز –2 1 بي" الفضائي الروسي أطلق بنجاح الساعة 10.31 يوم 22 مايو من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري حاملا على متنه قمرا صناعيا عسكريا.

وقال المصدر إن وحدة التسريع "فريغات" انفصلت عن الصاروخ بعد 10 دقائق من إطلاقه. وأضاف أن القمر الصناعي قد وصل المدار المعين له. أما مركز "تيتوف" العسكري لاختبارات الأجهزة الفضائية فقد تولى، حسب المصدر، إدارة القمر الصناعي.

المصدر:تاس