استئناف تدريب رواد الفضاء الهنود في روسيا

استأنف رواد الفضاء الهنود تدريباتهم في مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء (مدينة النجوم) بضواحي موسكو وذلك بعد انقطاع دام شهرا واحد جراء تفشي فيروس كورونا في روسيا والعالم.

وجاء على الموقع الرسمي لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن مركز "غاغارين" وفقا لاتفاقية موقعة بين شركة "غلاف كوسموس" الروسية والمؤسسة الهندية للدراسات الفضائية.

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وأوضح الموقع أن خبراء المركز الروسي يجرون الأسبوع الجاري دروسا نظرية خاصة بنظريات الملاحة الفلكية وأسس قيادة المركبات الفضائية المأهولة، فضلا عن دروس اللغة الروسية.

وقال الموقع إن رواد الفضاء الهنود الأربعة بحالة صحية جيدة، مع العلم أن كل الأساتذة والمدربين ورواد الفضاء كذلك يرتدون الأقنعة الطبية والقفازات.

وأوضح أن إجراءات مقاومة الوباء لا تزال قائمة في مركز "غاغارين" حيث تتخذ خطوات صحية منتظمة ترمي إلى العزلة الاجتماعية والحد من حضور أشخاص لا علاقة لهم بعملية تدريب رواد الفضاء.

يذكر أن رواد الفضاء الهنود الذين يتلقون دورة في مركز "غاغارين" الروسي انتقلوا في أبريل الماضي إلى العزلة الذاتية بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، قال في أغسطس عام 2018 إن الهند ستطلق إلى مدار الأرض عام 2022 مركبة فضائية هندية مأهولة وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ75 لاستقلال الهند. ويخطط الآن لإطلاق مركبتين غير مأهولتين.

المصدر: تاس