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طائرة روسية تنقل قسما من الصاروخ الفضائي الأمريكي إلى فلوريدا

الفضاء

طائرة روسية تنقل قسما من الصاروخ الفضائي الأمريكي إلى فلوريدا
Sputnik Maksim Bogovid
طائرة "آن - 124" (روسلان)
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نقلت مركبة "دراغون" الأمريكية المأهولة إلى المطار الفضائي في رأس كانافيرال بفلوريدا من حيث سينطلق الصاروخ يوم 27 مايو الجاري إلى المحطة الدولية بحسب بيان "سبيس إكس" على "تويتر".

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أما المرحلة الأولى لصاروخ "أطلس V" الذي سيطلق المركبة المأهولة إلى الفضاء فنقلته إلى المطار الفضائي من مدينة هانتسفيل بولاية ألابانا الأمريكية شركة "الفولغا – دنيبر" الروسية على متن طائرة النقل الضخمة "آن – 124 – 100" (روسلان). ويبلغ ارتفاع المرحلة الأولى للصاروخ 32 مترا.

ويتوقع أن يطلق الصاروخ الساعة 16.33 يوم 27 مايو بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي. وستقوم مركبة Crew Dragon بأول رحلة مأهولة لها . وعلى متنها رائدا ناسا دغلس هارلي وروبرت بنكن.

يذكر أن ناسا أوقفت الرحلات الفضائية المأهولة عام 2011 بعد طي برنامج "سبايس شتل" الفضائي. ومنذ ذلك الحين تولت روسيا إطلاق رواد الفضاء الأمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس

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