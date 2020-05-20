منظومة أقمار صناعية روسية من الجيل الجديد للاتصالات

أعلن بافل تشيرينكوف، المدير العام لشركة "نظم الأقمار الصناعية" الروسية، أن العمل بدأ لتطوير جيل جديد من منظومة أقمار Gonets للاتصالات.

إقرأ المزيد

وقال تشيرينكوف موضحا، سيكون عدد أقمار Gonets في المنظومة الجديدة للاتصالات أكبر بكثير، وسوف توضع في مداراتها على مراحل، حيث سيحمل كل صاروخ يطلق في المرحلة الأولى سبعة أقمار، وفي المراحل التالية 2-3 أقمار. وستكون جميع عمليات الإطلاق من مطار فوستوشني الفضائي.

ووفقا لأوليغ خيميتشكو نائب المدير العام لشركة "نظم الأقمار الصناعية"، ستضم المنظومة الجديدة من أقمار "Gonets" 28 قمرا توزع على أربعة مستويات، في كل منها 7 أقمار، على ارتفاع 1500 كلم.

ويذكر أن دميتري روغوزين، رئيس مؤسسة "روس كوسموس" سبق أن أعلن في شهر يونيو 2019 عن منظومة أقمار صناعية جديدة يرمز لها "Gonets-2" تكون مخصصة لتوفير شبكة الإنترنت.

المصدر: نوفوستي