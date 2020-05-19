الإعلان عن موعد انفصال مركبة "بروغريس" الروسية عن المحطة الفضائية

أشارت وكالات إعلام روسية إلى الموعد المحتمل لانفصال مركبة "بروغريس إم إس-13" عن المحطة الفضائية الدولية.

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية إن مصادر في ناسا كانت قد ذكرت أن مركبة "بروغريس إم إس-13" التي وصلت إلى المحطة الفضائية العام الفائت من المفترض أن تنفصل عن المحطة في 8 يوليو القادم.

وفي أبريل الفائت كان رئيس المركبات الفضائية في شركة "إنيرغيا" الروسية، رافائيل مورتازين، قد ذكر أن مركبة "بروغريس" بعد أن تنفصل عن المحطة من المحتمل أن تجري تجربة تقوم بها بدورة حول الأرض خلال ساعتين.

وفي الوقت الحالي تعتمد روسيا على مركبات "سويوز" لإيصال رواد الفضاء إلى المحطة ضمن آلية سريعة تدور فيها هذه المركبات 4 دورات حول الأرض خلال 6 ساعات.

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ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان، أناتولي إيفانشين، وإيفان فاغنر، ورائد الفضاء الأمريكي، كريستوفر كاسيدي، وفي الـ 28 من مايو الجاري من المتوقع أن يصل إلى المحطة رائدان تابعان لناسا هما، دوغلاس هيرلي، وروبرت بينكين، على متن مركبة Crew Dragon الأمريكية.

المصدر: نوفوستي