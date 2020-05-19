تأجيل إطلاق صواريخ "سويوز" الروسية من قاعدة "كورو"

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء أن عمليات إطلاق صواريخ "سويوز" الروسية من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية ستخضع للتأجيل.

وأشارت المصادر إلى أن إحدى عمليات إطلاق صواريخ "سويوز إس تي" المذكورة قد تقرر تأجيلها إلى العام القادم، فيما تم تأجيل عمليتين أخريين لوقت لاحق من هذا العام.

وكانت وكالة "نوفوستي" قد ذكرت في شهر مارس الفائت أن عملية إطلاق صاروخ "سويوز" الروسي من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية، والذي سيحمل قمر Falcon Eye-2 الإماراتي إلى الفضاء من المفترض أن تتم في 14 أبريل هذا العام، وعملية إطلاق صاروخ "سويوز" آخر سيحمل قمر CSO-2 الفرنسي يجب أن تجري في النصف الثاني من مايو الجاري، لكن العمليتين أجلتا أول مرة بسبب اكتشاف مشكلات في وحدات "فريغات" المخصصة لصواريخ "سويوز"، ومن ثم تم تأجيل الاستعدادات للرحلتين بسبب إغلاق القاعدة منعا لتفشي عدوى كورونا.

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وفي بداية أبريل أشارت مصادر للوكالة إلى أن عملية إطلاق صاروخ "سويوز" مع القمر الإماراتي من المحتمل أن تؤجل إلى 15 سبتمبر هذا العام، وعملية إطلاق CSO-2 من المفترض أن تجري في 15 أكتوبر القادم، أما عملية الإطلاق الثالثة والتي ستخصص لحمل قمري اتصالات أوروبيين من نوع Galileo إلى الفضاء، فستؤجل حتى العام القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Arianespace كانت قد نظمت 23 عملية إطلاق تجارية لصواريخ "سويوز" الروسية من قاعدة "كورو" منذ أكتوبر 2011 .

المصدر" فيستي