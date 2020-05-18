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ناسا تنشر صورا للمريخ تكشف عن "مشاهد غريبة" على سطحه

الفضاء

ناسا تنشر صورا للمريخ تكشف عن
adobe/pexels
صورة تعبيرية
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نشر علماء صورا مذهلة لمناظر طبيعية غريبة على سطح المريخ، التُقطت بواسطة مسبار ناسا الذي يدور حول الكوكب الأحمر.

وفي إحدى الصور، التُقطت مشاهد من الصخور الرسوبية المتتالية باللون البرتقالي والأزرق المذهل، في منطقة Meridiani Planum، بالقرب من خط الاستواء المريخي.

وتكشف خريطة حرارية طبوغرافية لسطح الكوكب، عن العديد من التلال والفوهات التي تنتشر عبر المناظر الطبيعية القاحلة. وتظهر إحدى اللقطات Curiosity - مركبة ناسا التي تبلغ قيمتها ملياري دولار - تتدحرج عبر تربة المريخ في إحدى مهامها.

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والتُقطت الصور بواسطة مسبار استطلاع المريخ المداري (MRO) التابعة لناسا، والتي تدور في مدار حول الكوكب الأحمر منذ عام 2006.

وكُلف المسبار الفضائي بمهمة إرسال صور تفصيلية لسطح المريخ لمساعدة العلماء على دراسة الجيولوجيا والمناخ. كما يساعد MRO وكالة ناسا في العثور على مواقع هبوط مستقبلية لمهمات المريخ.

ولالتقاط الصور، يستخدم MRO أقوى كاميرا أُرسلت إلى كوكب آخر (HiRISE).

ويقوم فريق في جامعة أريزونا، حيث يساعد العلماء في الحفاظ على عمليات HiRISE، بتحميل الصور الملتقطة بالكاميرا عبر الإنترنت بانتظام.

المصدر: ذي صن

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