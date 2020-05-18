ناسا تنشر صورا للمريخ تكشف عن "مشاهد غريبة" على سطحه

نشر علماء صورا مذهلة لمناظر طبيعية غريبة على سطح المريخ، التُقطت بواسطة مسبار ناسا الذي يدور حول الكوكب الأحمر.

وفي إحدى الصور، التُقطت مشاهد من الصخور الرسوبية المتتالية باللون البرتقالي والأزرق المذهل، في منطقة Meridiani Planum، بالقرب من خط الاستواء المريخي.

HiPOD 9 May 2020: Stair-Stepped Mounds in Meridiani Planum



These layered rocks may have formed through the accumulation of sediment (sand and dust) that were transported into this crater by blowing wind or flowing water.



NASA/JPL/UArizonahttps://t.co/FGv5r1DCVe#Mars#sciencepic.twitter.com/R3TJK6knqH — HiRISE: Beautiful Mars (NASA) (@HiRISE) May 9, 2020

وتكشف خريطة حرارية طبوغرافية لسطح الكوكب، عن العديد من التلال والفوهات التي تنتشر عبر المناظر الطبيعية القاحلة. وتظهر إحدى اللقطات Curiosity - مركبة ناسا التي تبلغ قيمتها ملياري دولار - تتدحرج عبر تربة المريخ في إحدى مهامها.

HiRISE 8K: Concentric Structures in Meridiani Planum



This image shows a number of unusual, quasi-circular structures from 300 to 600 meters in diameter that apparently formed within bright flows in Meridiani Planum. https://t.co/cluhqVKNf9



NASA/JPL/UArizona#Mars#sciencepic.twitter.com/BUqtiag9uO — HiRISE: Beautiful Mars (NASA) (@HiRISE) May 14, 2020

HiPOD 17 May 2020: At the Confluence of Nirgal and Uzboi Valles



Most of the features in this image are covered by the dust that is ubiquitous on Mars, hiding the original fluvial features.



NASA/JPL/UArizonahttps://t.co/PNHWCHkzf7#Mars#science#NASApic.twitter.com/xSWDnTkomq — HiRISE: Beautiful Mars (NASA) (@HiRISE) May 17, 2020

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والتُقطت الصور بواسطة مسبار استطلاع المريخ المداري (MRO) التابعة لناسا، والتي تدور في مدار حول الكوكب الأحمر منذ عام 2006.

وكُلف المسبار الفضائي بمهمة إرسال صور تفصيلية لسطح المريخ لمساعدة العلماء على دراسة الجيولوجيا والمناخ. كما يساعد MRO وكالة ناسا في العثور على مواقع هبوط مستقبلية لمهمات المريخ.

ولالتقاط الصور، يستخدم MRO أقوى كاميرا أُرسلت إلى كوكب آخر (HiRISE).

ويقوم فريق في جامعة أريزونا، حيث يساعد العلماء في الحفاظ على عمليات HiRISE، بتحميل الصور الملتقطة بالكاميرا عبر الإنترنت بانتظام.

المصدر: ذي صن