سكان روسيا على موعد مع المحطة الفضائية هذا الشهر!

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن سكان روسيا سيكونون قادرين على رؤية المحطة الفضائية الدولية في السماء حتى نهاية مايو الجاري.

وقال بيان نشرته "روس كوسموس" في صفحاتها على الإنترنت: "موسم رؤية المحطة الفضائية بالعين المجردة في السماء مساء قد بدأ بالنسبة لسكان روسيا وبعض الدول المحيطة، وهذا الأمر سيستمر حتى نهاية مايو الجاري".

وأشار البيان إلى أن الناس سيكونون قادرين على رؤية المحطة على شكل نجم ساطع في السماء، وستظهر مساء كل يوم في أوقات محددة، وستتحرك في غضون بضع دقائق بمسار معين من الجنوب الغربي إلى الجنوب الشرقي، ولرؤيتها بشكل أفضل يمكن الخروج إلى شرفة المنزل أو أي مكان مفتوح والنظر إلى الجهة الجنوبية".

إقرأ المزيد

ونشرت "روس كوسموس" في صفحتها على موقع VK للتواصل الاجتماعي جداول زمنية يمكن لسكان موسكو الاستفادة منها في تحديد زمن ظهور المحطة في السماء مساء كل يوم حتى نهاية الشهر الجاري، كما نشرت رابطا لموقع يمكن أن يمد مستخدمي باقي المدن والمناطق بمثل هذه الجداول (vk.cc/3YvsnX ).

المصدر: فيستي