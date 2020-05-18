روسيا تزيد عدد الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد

ستضم مجموعة الأقمار الصناعية الروسية لاستشعار الأرض عن بعد 20 قمرا صناعيا بدلا من 12 قمرا صناعيا حاليا حتى عام 2030.

جاء ذلك في مقال نشرته مجلة "استشعار الأرض عن بعد في روسيا" بقلم نائب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية لشؤون الأقمار الصناعية، ميخائيل خابلوف.

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وقال الخبير الفضائي الروسي "إن عدد الأقمار الصناعية الروسية التي تضمها مجموعة الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد سيزداد بحلول عام 2022 حتى 20 قمرا صناعيا. وسيبقى هذا العدد ثابتا لغاية عام 2030".

وأشار، ميخائيل خابلوف، إلى أن روسيا تعتزم توسيع شبكة المراكز الفضائية الخاصة باستقبال المعلومات الواردة من الأقمار الصناعية في منطقة القطب الشمالي حيث يخطط لنشر محطتين أرضيتين وفي منطقة القطب الجنوبي حيث سيتم نشر محطة واحدة.

وقال الخبراء إن هذا الأمر لا يوسع القدرة الروسية على جمع معلومات استشعار الأرض عن بعد الواردة من الأقمار الصناعية الروسية فحسب بل والمعلومات الواردة من الأقمار الصناعية الأجنبية.

يذكر أن مجموعة الأقمار الصناعية الروسية لاستشعار الأرض عن بعد تتضمن حاليا 12 قمرا صناعيا ترسل 8 أقمار صناعية منها معلومات فائقة الدقة.

المصدر: تاس