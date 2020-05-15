روسيا تعاود تدريب الرواد في مركز "غاغارين" الفضائي

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن أفراد فريق رواد الفضاء الروس سيعاودون تدريباتهم تدريجيا في مركز "غاغارين" بضواحي العاصمة موسكو.

وقال بيان صادر عن المؤسسة"نظرا للظروف الراهنة والمرتبطة بالقيود المفروضة لمنع تفشي عدوى كوفيد-19 تقرر أن يعاود أفراد طاقم رواد الفضاء الروس تدريباتهم في مركز غاغارين بضواحي العاصمة موسكو بعد أن انقطعوا عن التدريب فترة من الزمن، ولكن بشكل تدريجي، وبما يراعي القواعد الصحية اللازمة".

وحول هذه الأخبار علق رائد الفضاء الروسي، ألكسندر ميسوركين بالقول: "أشعر بانني لم أتدرب منذ فترة طويلة، أنا سعيد بخبر استئناف التدريبات في المركز، بأنني سأتمكن من مواصلة التدريب هناك".

وأضاف "الانقطاع لمدة شهر ونصف الشهر عن التدريب لايؤثر بشكل كبير على مهارات رائد الفضاء، الشيء المهم هو أن يحافظ الرائد على مستوى عال من اللياقة والقدرات بشكل مستمر رغم أنه قد لا يطير إلى الفضاء كل أربع أو خمس سنوات".

وأشار البيان الصادر عن "روس كوسموس" أيضا إلى أن ميسوركين كان قد خضع لتدريبات في مركز "غاغارين" الروسي، تمرن فيها على تولي التحكم بهبوط مركبات "سويوز إم إس" من الفضاء، وحصل على تقييم ممتاز في هذ التدريبات.

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ونوهت "روس كوسموس" إلى أن الرائد الروسي، أوليغ أورتيوموف، سيواصل تدريباته في مركز "غاغارين" أيضا على جهاز المحاكاة الخاص Teleoperator-2، والذي سيساعده ليكون قادرا على تولي مهمة التحكم اليدوي بعمليات التحام مركبات الشحن بمحطة الفضاء الدولية أثناء تواجده على متن المحطة، والتي قد يضطر للقيام بها في حالات الطوارئ في حال فشل الأنظمة الإلكترونية بإتمام تلك المهمات بشكل آلي.

المصدر: فيستي