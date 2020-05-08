المركز الروسي لأنظمة الأقمار الصناعية يتولى تصنيع قمر صناعي أنغولي جديد

تولى مركز "ريشيتنيكوف" الروسي لأنظمة الأقمار الصناعية المعلوماتية تصنيع وإطلاق القمر الصناعي الأنغولي" أنغوسات – 2" الذي من شأنه أن يحل محل القمر الصناعي "أنغوسات – 1".

وجاء ذلك في تقرير مالي نشرته شركة "إينيرغيا" الفضائية الروسية التي كانت قد أنتجت القمر الصناعي "أنغوسات – 1".

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وحسب التقرير فإن شركة "إينيرغيا" منحت مركز "ريشيتنيكوف" كل الحقوق المتعلقة بتصنيع وإطلاق القمر الصناعي الأنغولي "أنغوسات – 2" وذلك بطلب من الجانب الأنغولي. والتزمت شركة "اينبرغيا" بأن تسلم مركز "ريشيتنيكوف" الأموال التي تم تخصيصها لها لتصنيع وإطلاق القمر الصناعي الأنغولي الجديد. وتقدر تلك الأموال بـ 7.8 مليار روبل ( نحو 100 مليون دولار) التي سيتم إنفاقها عام 2020.

يذكر أن القمر الصناعي "أنغوسات – 1" أطلق في 26 ديسمبر عام 2017 من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي. وانقطع الاتصال به يوم 27 ديسمبر بعد انفصاله عن وحدة التسريع. وباءت كل المحاولات لاستعالدة الاتصال بالفشل.

واتفق الجانبان الروسي والأنغولي فيما بعد على أن شركة "إينيرغيا" ستنتج على حسابها القمر الصناعي "أنغوسات – 2" الذي سيحل محل القمر الصناعي المفقود.

المصدر: تاس