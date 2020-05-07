اكتشاف آثار أنهار قديمة على الكوكب الأحمر

اكتشف علماء جامعة أوتريخت الهولندية، آثار أنهار قديمة على كوكب المريخ، يعتقد أن المياه كانت تجري فيها قبل 3.7 مليار سنة.



وتفيد مجلة Nature Communications، بأن الباحثين درسوا الصور التي التقطتها أقمار ناسا من مدار الكوكب الأحمر بكاميرا HiRISE.

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ويشير الباحثون إلى أنه "بغض النظر عن كون سطح المريخ حاليا باردا وجافا، إلا أن هناك أدلة غير مباشرة تؤكد على وجود الماء السائل على المريخ في الماضي السحيق. وأن الدراسات الفضائية أظهرت وجود ترسبات صخرية سطحها ناتج عن جريان المياه".

وقد لفت انتباه العلماء، التشكلات الصخرية في الجزء الشمالي - الغربي من سهل هيلاس في نصف الكرة الجنوبي للكوكب، ارتفاعها 200 متر وعمرها زهاء 3.7 مليار سنة. وهذه وفقا للعلماء، تشكيلات من صخور رسوبية كالتي نشاهدها على كوكب الأرض. أي أن هذه الصخور تشكلت تحت تأثير مياه الأنهار التي كانت تتدفق باستمرار على الكوكب الأحمر على الأقل على مدى 100 الف سنة.

ويسمح هذا التفسير بالاستمرار في دراسة مناخ المريخ في مرحلة مبكرة من وجوده. بحسب العلماء.

المصدر: نوفوستي