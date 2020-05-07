"سبيس إكس" قد تؤجل إطلاق أقمارها الصناعية من جديد

ذكرت مواقع مختصة بشؤون الفضاء أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية عازمة على تأجيل موعد إطلاق دفعة جديدة من أقمار Starlink.

وتبعا لموقع Spaceflightnow فإن الدفعة الجديدة من أقمار Starlink المكونة من 60 قمرا قد يؤجل إطلاقها مرة أخرى إلى 18 مايو الجاري، بعد أن كان قد أجل موعد الإطلاق أول مرة من 4 إلى 7 من هذا الشهر.

ولم يذكر الموقع أسباب تأجيل الإطلاق، إلا أنه أشار إلى أن العملية ستتم من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وسيحمل الأقمار المذكورة إلى الفضاء صاروخ من نوع Falcon 9 من صناعة شركة "سبيس إكس".

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وكانت "سبيس إكس" قد أعلنت عن مشروع تطوير أقمار Starlink لأول مرة عام 2015، وبدأت بتنفيذه 22 فبراير 2018، وأطلقت أول دفعة مكونة من 60 قمرا من هذه الأقمار في مايو 2019، ودفعة أخرى في نوفمبر من العام نفسه، وآخر دفعة منها أطلقت إلى الفضاء في 22 أبريل الفائت.

ويهدف المشروع لإطلاق آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء لتغطي معظم مناطق الكرة الأرضية بشبكة إنترنت فائقة السرعة تصل سرعة تحميل البيانات فيها إلى 1 غيغابايت/ثا، ويفترض أن تتمكن أقماره من تغطية المناطق الجنوبية من الولايات المتحدة بشبكة إنترنت فضائية قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: تاس