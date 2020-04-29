"روس كوسموس" تطلق مركبة أخرى إلى المحطة الفضائية هذا العام

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تستعد لإطلاق مركبة شحن جديدة ستنقل البضائع والإمدادات إلى المحطة الفضائية الدولية.

وفي صفحتها على "تويتر" أشارت "روس كوسموس" إلى أن التحضيرات جارية لإطلاق مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-15"، والتي من المفترض أن تطلق نحو المحطة الفضائية في يونيو العام الجاري.

ونشرت المؤسسة بعض الفيديوهات التي تظهر تجهيز الخبراء للمركبة والصاروخ الذي سينقلها إلى الفضاء، وأكدت أن عملية الإطلاق ستجري من مطار "بايكونور" الفضائي بكازاخستان، باستخدام صاروخ Soyuz-2.1a روسي الصنع.

#Видео: выгрузка ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1а» на космодроме Байконур. Её пуск запланирован в июле 2020 года с площадки № 31 🚀



Она выведет на орбиту грузовой корабль #ПрогрессМС15 с грузом для экипажа Международной космической станции pic.twitter.com/9w77pDYOti — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 28, 2020

وكانت روسيا قد أطلقت في الـ 25 من أبريل الجاري مركبة شحن من نوع "بروغريس إم إس14" نحو المحطة الفضائية الدولية، حملت إلى المحطة نحو 700 كلغ من الوقود والغاز المضغوط، و1350 كلغ من البضائع والمعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية، وبعض الأغذية والفواكه لرواد الفضاء.

Один «Прогресс» проводили, начинаем готовить к запуску следующий 🚀



На Байконуре начинаются работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а», предназначенной для выведения на орбиту грузового корабля #ПрогрессМС15. Запуск к МКС запланирован на июль этого года pic.twitter.com/glqcfkeunX — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 28, 2020

وحطمت هذه المركبة رقما قياسيا في سرعة الوصول إلى المحطة بعد أن انفصلت عن الصاروخ الحامل وأتمت دورتين حول الأرض لتصل إلى المحطة خلال 3 ساعات و20 دقيقة.

المصدر: تاس