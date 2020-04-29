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"روس كوسموس" تطلق مركبة أخرى إلى المحطة الفضائية هذا العام

الفضاء

twitter.com/roscosmos
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تستعد لإطلاق مركبة شحن جديدة ستنقل البضائع والإمدادات إلى المحطة الفضائية الدولية.

وفي صفحتها على "تويتر" أشارت "روس كوسموس" إلى أن التحضيرات جارية لإطلاق مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-15"، والتي من المفترض أن تطلق نحو المحطة الفضائية في يونيو العام الجاري.

ونشرت المؤسسة بعض الفيديوهات التي تظهر تجهيز الخبراء للمركبة والصاروخ الذي سينقلها إلى الفضاء، وأكدت أن عملية الإطلاق ستجري من مطار "بايكونور" الفضائي بكازاخستان، باستخدام صاروخ Soyuz-2.1a روسي الصنع.

وكانت روسيا قد أطلقت في الـ 25 من أبريل الجاري مركبة شحن من نوع "بروغريس إم إس14" نحو المحطة الفضائية الدولية، حملت إلى المحطة نحو 700 كلغ من الوقود والغاز المضغوط، و1350 كلغ من البضائع والمعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية، وبعض الأغذية والفواكه لرواد الفضاء.

وحطمت هذه المركبة رقما قياسيا في سرعة الوصول إلى المحطة بعد أن انفصلت عن الصاروخ الحامل وأتمت دورتين حول الأرض لتصل إلى المحطة خلال 3 ساعات و20 دقيقة.

المصدر: تاس

 

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