تأجيل فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية إلى العام القادم

أكدت مصادر مطلعة في مجال الفضاء أن فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الذي كان من المفترض أن تعقد في دبي هذا العام ستؤجل إلى عام 2021.

وفي تصريح حول الموضوع قالت رئيسة الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، باسكال إهرنفريوند، إن فعاليات مؤتمر IAC التي كان من المفترض أن تتم في دبي هذا العام ستؤجل إلى العام القادم بسبب الظروف المرتبطة بانتشار وباء كورونا، وسيعقد المؤتمر بشكل افتراضي هذا العام عبر تقنية مكالمات الفيديو.

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وأضافت " يسرني أن أعلن أننا سنعقد IAC 2020 بشكل افتراضي، المؤتمر الدولي الحادي والسبعين للملاحة الفضائية CyberSpace Edition عبر مكالمات الفيديو من المكاتب والمنازل في الفترة الممتدة ما بين 12 و14 أكتوبر 2020".

وأشارت إهرنفريوند أيضا إلى أن الدورة 72 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية من المفترض أن تعقد في دبي في الفترة ما بين 25 و29 أكتوبر العام القادم.

وكان الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية قد أفاد في وقت سابق بأن المؤتمر الدولي لاستكشاف الفضاء والذي كان من المفترض أن يعقد في بطرسبورغ هذا العام أيضا ما بين 11 و19 يونيو القادم قد تم تأجيله إلى عام 2021 بسبب الظروف المرتبطة بانتشار جائحة كورونا.

المصدر: تاس