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الليلة.. كويكب يقترب من الأرض على مسافة أصغر من بعد القمر عنا!

الفضاء

الليلة.. كويكب يقترب من الأرض على مسافة أصغر من بعد القمر عنا!
Фото автора Kaique Rocha: Pexels
صورة تعبيرية
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يقترب كويكب من الأرض على مسافة أصغر من بعد القمر عنا، بسرعة تزيد عن 33 ألف ميل/الساعة، حيث أكد علماء الفلك أنه سيحقق مساء اليوم "اقترابا وثيقا جدا، ولكنه آمن".

واكتُشف الكويكب، الذي حُدد رسميا باسم 2020 HX3، من خلال استطلاع Pan-STARRS في 19 أبريل، وفقا للفيزيائي الفلكي جيانلوكا ماسي من مشروع "التلسكوب الافتراضي" (Virtual Telescope) في ايطاليا. وقام الدكتور ماسي بتصوير الكويكب، بينما لا يزال على بعد 1.1 مليون كم من الأرض، وأكدت وكالة ناسا منذ ذلك الحين سرعة الكويكب ومداره حول الشمس.

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والآن، من المتوقع أن يكون الكويكب في أقرب نقطة له إلى الأرض عند تمام الساعة 8.38 مساء اليوم بتوقيت غرينتش.

وقال الدكتور ماسي: "في وقت لاحق اليوم، 24 أبريل 2020، يحقق الكويكب 2020 HX3 اقترابا كبيرا ولكنه آمن، من كوكبنا، حيث يكون على مسافة نحو 250 ألف كم، أقرب كثيرا من بعد القمر عن الأرض". ويقع القمر على بعد 384 ألفا و400 كم، في المتوسط، عن الأرض.

وتتميز الصورة التي التقطها ماسي، بنقطة ضوء ساطعة تعبر مجالا ضبابيا من مسارات النجوم.

ويأتي الكويكب HX3 صغيرا نسبيا - لا يزيد عرضه عن 78 قدما - ولا يشكل أي خطر على الأرض.

المصدر: إكسبريس

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