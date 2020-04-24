روسيا..انطلاق العمل لتصميم وحدة تعجيل صواريخ "سويوز-5"

أعلن فلاديمير كولميكوف، مدير عام شركة "لافوتشكين" العلمية الإنتاجية، عن بدء العمل في تصميم وحدة التعجيل الجديدة "فريغات-إس بي يو" لصواريخ "سويوز-5".

إقرأ المزيد



وقال كولميكوف في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "بدأت الشركة بتصميم وحدة التعجيل "فريغات-إس بي يو" لصواريخ "سويوز-5" التي ستختلف بأبعادها وحجم الخزانات عن وحدة التعجيل الحالية "فريغات-إس بي". وتسمح الحلول التقنية التي سبق أن اختبرت، بإنجاز هذه المهمة في وقت قصير لا يتجاوز ثلاث سنوات وبأقل التكاليف، وإنتاج وحدة التعجيل المطلوبة وبموثوقية عالية".

ويشير كولميكوف، إلى أن وحدة التعجيل الجديدة "فريغات-إس بي يو" لصواريخ "سويوز-5" ستكون مثالية وتوفر لهذه الصواريخ مزايا تنافسية في السوق العالمية.

وأضاف موضحا، ستكون صواريخ "سويوز-5" مع وحدة التعجيل "فريغات-إس بي يو" عند إطلاقها من مطار بايكونور الفضائي، على نقل حمولة وزنها أكثر من 2.5 طن إلى المدار الأرضي الثابت، أي ما يعادل حوالي 5 أطنان عند الإطلاق من مطار كورو الفضائي.

وأشار المتحدث، إلى أنه لن تكون هناك حاجة لإجراء تغييرات أساسية في تصميم وحدة التعجيل "فريغات-إس بي" والتي استخدمت أربع مرات في إطلاق صواريخ "زينيت"، لأن مجموعة الأجهزة في وحدة التعجيل الجديدة وشكلها متشابه مع أجهزة "فريغات-إس بي".

.وقال كولميكوف، تكنولوجيا رمي وحدة الخزانات هي طريقة مبتكرة، أما النظم الأخرى-الطاقة والدوائر الهيدروليكية الهوائية سوف تستعار من وحدة تعجيل "فريغات-إس بي". وقد اختير حجم وحدة الخزانات استنادا إلى مقاييس صاروخ "سويوز-5".

المصدر: نوفوستي