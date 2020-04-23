روسيا تؤجل تشغيل بعض المحطات الأرضية لمنظومة "غونيتس"

أعلنت الشركة المسؤولة عن تشغيل منظومة "غونيتس" الروسية للأقمار الصناعية أن تشغيل بعض المحطات الأرضية الجديدة التابعة للمنظومة قد يتأثر بسبب جائحة كورونا.

وقال بيان صادر عن الشركة: "نفترض أن مباشرة بعض المحطات الأرضية الجديدة التابعة لمنظومة غونيتس لعملها قد يتأجل لمدة شهر أو شهرين بسبب الظروف المرتبطة بانتشار جائحة كورونا"

وأوضح البيان أن "القيود المفروضة بسبب انتشار كورونا لن تساعد الموظفين والعاملين من مختلف الهيئات والإدرات من الوصول بحرية إلى تلك المحطات، وكذلك لن تساعد موظفي هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك من الوصول إليها لمنحها التراخيص النهائية اللازمة لمباشرة العمل".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أعلنت في نوفمبر الفائت أن 4 محطات أرضية تم بناؤها في 4 مدن روسية هي مورمانسك وروستوف على الدون ونوريلسك وأندارا ستنضم للخدمة في منظومة "غونيتس".

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة غونيتس هي منظومة تضم أقمار اتصالات صناعية طورت لتعمل كمنظومة اتصالات بين الفضاء والأرض وحتى بين المواقع الأرضية.

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وخصصت أقمارها لتكون متعددة المهام، فهي تعمل كأقمار اتصالات، وأقمار لمراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية فضلا عن مراقبتها لأحوال الطقس وحرائق الغابات والكوارث الأرضية، ويمكن استعمالها للنقل السريع للبيانات بين وحدات الجيش الروسي في أي بقعة على الكرة الأرضية.

المصدر: تاس