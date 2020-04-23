"سبيس إكس" تطلق 60 قمرا صناعيا للإنترنت الفضائي

أطلق صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية مجموعة سابعة من الأقمار الصناعية "ستارلينك" للإنترنت الفضائي.

وانطلق الصاروخ الساعة 15.30 يوم 22 أبريل توقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 22.30 بتوقيت موسكو).

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وانفصلت المرحلة الأولى عن الصاروخ وهبطت بعد مرور 9 دقائق على إطلاقه من منصة عائمة في المحيط الأطلسي.

وذلك بعد استخدامها 3 مرات لدى إطلاق صواريخ أخرى.

أما 60 قمرا صناعيا صغيرا فوصلت إلى مدار الأرض المنخفض بعد 15 دقيقة من إطلاق الصاروخ. ثم سيتم رفعها إلى مدار آخر يبعد 550 كيلومترا عن الأرض، وذلك بعد التأكد من جاهزيتها.

يذكر أن شبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك" مخصصة لتغطية كوكب الأرض كله، بما فيها مناطق نائية وقليلة السكان، بالإنترنت الفضائي العامل بسرعة غيغابايت واحد في الثانية، ما يناسب معيار 5 جي، وذلك بفضل نشر عدد كبير من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم بوزن حتى 500 كيلوغرام في مدار الأرض.

وتعتزم "سبيس إكس" في المرحلة الأولى، أي لنهاية العام الجاري، ضمان الإنترنت الفضائي السريع لسكان الولايات المتحدة. كما تعتزم نشر 11 ألف قمر صناعي في مدار الأرض، ما سيكلف الشركة 10 مليارات دولار.

المصدر: تاس