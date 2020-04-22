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ناسا ترصد كرة نارية أثناء ذروة زخات شهب Lyrid (فيديو)

الفضاء

ناسا ترصد كرة نارية أثناء ذروة زخات شهب Lyrid (فيديو)
Gettyimages.ru Jonathan Galione
صورة تعبيرية
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بلغت ظاهرة زخات شهب Lyrids ذروتها، وبالتالي ستبدأ كمية النجوم المؤدية إلى الانهمار النيزكي الذي يزين السماء، في التلاشي.

وزينت السماء بما يصل إلى 50 نيزكا في الساعة خلال الليلتين الماضيتين، ما وفر مشهدا مثاليا لعلماء الفلك المحترفين والهواة على حد سواء.

وتكشف مقاطع فيديو من وكالة ناسا سقوط كرة نارية ساطعة على الأرض بينما يمر مدار كوكبنا عبر حطام المذنب C/1861 G1 Thatcher.

ووضع ما يصل إلى 17 كاميرا مختلفة لمشاهدة السماء في جميع أنحاء الولايات المتحدة والانهمار النيزكي المعروف بأنه أقدم زخات الشهب التي تم ملاحظتها في التاريخ.

ونتيجة لذلك، وصفت وكالة ناسا الانهمار النيزكي بأنها فرصة "للسفر عبر الزمن مع النجوم".

وقالت وكالة الفضاء في بيان: "إن Lyrids هي قطع حطام فضائي نشأت من المذنب C/1861 G1 Thatcher. إنها واحدة من أقدم زخات الشهب المعروفة، بعد أن تم رصدها لأكثر من 2700 عام".

وتنبعث الشهب من كوكبة  "Lyra"، ومنها حملت الزخات اسم  Lyrids.

وعلى الرغم من أن شهب "Lyrid" ليست ألمع زخات يلاحظها البشر، إلا أنها واحدة من أقدم هذه الظواهر الفلكية، وكان أول عرض مسجل على الإطلاق قادما من الصين القديمة، في عام 687 قبل الميلاد.

وتزامنت ذروة "أقدم زخات شهب" هذا العام، مع يوم الأرض، يوم الأربعاء 22 أبريل،  والأسبوع الدولي للسماء المظلمة الذي انطلق منذ 19 أبريل، وهو حدث يستمتع خلاله مراقبو السماء حول العالم بروعة السماء الليلية.

المصدر: سبيس

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