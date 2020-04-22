ناسا ترصد كرة نارية أثناء ذروة زخات شهب Lyrid (فيديو)

بلغت ظاهرة زخات شهب Lyrids ذروتها، وبالتالي ستبدأ كمية النجوم المؤدية إلى الانهمار النيزكي الذي يزين السماء، في التلاشي.

وزينت السماء بما يصل إلى 50 نيزكا في الساعة خلال الليلتين الماضيتين، ما وفر مشهدا مثاليا لعلماء الفلك المحترفين والهواة على حد سواء.

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Spotted by stargazers for >2,700 years, the Lyrids are one of the oldest known meteor showers and will be lighting up the sky tonight and tomorrow night. Right on cue to celebrate #EarthDayatHome: https://t.co/ba5xjuTE7epic.twitter.com/JLb5r4OLas — NASA (@NASA) April 21, 2020

NASA spots fireballs from Lyrid meteor shower 2020 (video) https://t.co/bTLrFKSyzhpic.twitter.com/WArcNzwbBb — SPACE.com (@SPACEdotcom) April 21, 2020

وتكشف مقاطع فيديو من وكالة ناسا سقوط كرة نارية ساطعة على الأرض بينما يمر مدار كوكبنا عبر حطام المذنب C/1861 G1 Thatcher.

ووضع ما يصل إلى 17 كاميرا مختلفة لمشاهدة السماء في جميع أنحاء الولايات المتحدة والانهمار النيزكي المعروف بأنه أقدم زخات الشهب التي تم ملاحظتها في التاريخ.

ونتيجة لذلك، وصفت وكالة ناسا الانهمار النيزكي بأنها فرصة "للسفر عبر الزمن مع النجوم".

وقالت وكالة الفضاء في بيان: "إن Lyrids هي قطع حطام فضائي نشأت من المذنب C/1861 G1 Thatcher. إنها واحدة من أقدم زخات الشهب المعروفة، بعد أن تم رصدها لأكثر من 2700 عام".

وتنبعث الشهب من كوكبة "Lyra"، ومنها حملت الزخات اسم Lyrids.

The Lyrid meteor shower is underway till April 30th. There will be between 10-20 shooting stars per hour.



The best time is late this Sunday April 19th to Wednesday April. 22nd! pic.twitter.com/tCWwOUD4n7 — Leah Holiove (@Leah_Holiove) April 18, 2020

وعلى الرغم من أن شهب "Lyrid" ليست ألمع زخات يلاحظها البشر، إلا أنها واحدة من أقدم هذه الظواهر الفلكية، وكان أول عرض مسجل على الإطلاق قادما من الصين القديمة، في عام 687 قبل الميلاد.

💫The incredible Lyrid meteor shower will peak this week - https://t.co/9AkQmcbXs0pic.twitter.com/Mr3SYTilry — Lonely Planet (@lonelyplanet) April 22, 2020

وتزامنت ذروة "أقدم زخات شهب" هذا العام، مع يوم الأرض، يوم الأربعاء 22 أبريل، والأسبوع الدولي للسماء المظلمة الذي انطلق منذ 19 أبريل، وهو حدث يستمتع خلاله مراقبو السماء حول العالم بروعة السماء الليلية.

المصدر: سبيس