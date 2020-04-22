علماء روس يثبتون إمكانية عمل رواد الفضاء على الكواكب الأخرى

أثبت الخبراء الروس إمكانية عمل رواد الفضاء على الكواكب الأخرى بعد مضي 4 أيام على هبوطهم في ختام رحلتهم الفضائية الطويلة.

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وجاء في التقرير المنشور على الموقع الرسمي لمركز إعداد رواد الفضاء، "وفقا للبيانات التي حصلنا عليها من نتائج الدراسات التي أجريت بعد الرحلات الفضائية بمشاركة رواد الفضاء، هناك تأكيدات تجريبية تشير إلى أنه بعد اليوم الرابع للرحلة الفضائية الطويلة وفي ظروف قريبة من الاعتيادية، يمكن لرواد الفضاء القيام بنشاط بدني مكثف على الكواكب الأخرى".



ويذكر أنه للتأكد من قدرة رواد الفضاء على القيام بنشاط بدني مكثف بعد الرحلات الفضائية الطويلة، بدأ الخبراء في روسيا وشركاؤهم الدوليون في سبتمبر عام 2013 بإجراء اختبارات أطلق عليها "اختبارات ميدانية" في موقع هبوط مركبات "سويوز" الفضائية في كازاخستان، التي تستمر في مركز إعداد رواد الفضاء تحت اسم اختبارات "كوكبية" التي تجرى مباشرة فور عودة رواد الفضاء إلى المركز بعد انتهاء رحلتهم الفضائية.

وتهدف هذه الاختبارات إلى تقييم قدرة عمل رواد الفضاء على الكواكب الأخرى- فتح كوة الخروج والتحرك على سطح الكوكب وصعود السلم واستخدام أدوات العمل.

المصدر: نوفوستي