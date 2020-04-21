إيرباص: كورونا قد يؤثر على برامج إطلاق الأقمار الصناعية

أعلنت مصادر في شركة إيرباص المتخصصة بصناعات الطيران أن برامج إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء قد تتأثر بسبب انتشار وباء كورونا.

وفي تعليق على الموضوع قالت المصادر:"إذا استمرت الأزمة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا فقد تتولد صعوبات ستؤثر على سلسلة توريد المعدات ما سيؤثر على الأنشطة المرتبطة بإطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء".

وأضافت المصادر "تأثيرات انتشار الوباء على مخططات إطلاق الأقمار ما زالت غير كبيرة حتى الآن، أنشطة إيرباص في مجال المشاريع الفضائية مهمة بالنسبة لعملاء الشركة وبالنسبة لأمن واستقلالية الدول التي تعمل على هذه المشاريع، ولا يمكن لإيرباص تعليق العمل على هذه المشاريع كما فعلت بعض الشركات الأخرى.

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وأوضحت المصادر أن إيرباص ومع انتشار وباء كورونا بدأت باتخاذ العديد من الإجراءات التي تتعلق بالعمل في شركاتها، وتحرص على أن يعمل موظفوها وعمالها على مسافات متباعدة، كما بدأت بحملات تعقيم وتنظيف خاصة للمنشآت والمباني التابعة لها، واعتمدت اتصالات الفيديو والإنترنت لعقد الاجتماعات الاستراتيجية والهامة التي تتعلق بأعمال الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار وباء كورونا قد ترك تأثيرا على العديد من عمليات إطلاق الأقمار والصواريخ الفضائية، وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد صرح في وقت سابق بأن إحدى عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية التي خطط لها العام الجاري ستؤجل لمدة 4 أشهر لضمان سلامة الطواقم المشرفة عليها ولأسباب تتعلق بالإجراءات الوقائية المتعلقة بانتشار الوباء.

المصدر: تاس