 
مباشر

انطلاق صفارات الإنذار في القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

انطلاق صفارات الإنذار في القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية
AFP NASA
محطة الفضاء الدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nom6

انطلقت صفارات الإنذار في القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية قبيل انفصال المركبة "سويوز إم إس-15" وعلى متنها رواد الفضاء العائدون إلى الأرض بعد انتهاء مهمتهم.

إقرأ المزيد
مركبة
مركبة " سويوز إم إس - 15" الفضائية المأهولة تهبط بسلام في كازاخستان


وتجدر الإشارة، إلى أن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-15" انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية في الساعة 4.53 من صباح يوم الجمعة 17 أبريل بتوقيت موسكو، وعلى متنها رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكيان أندرو مورغان وجيسيكا مائير، وبقي على متن المحطة الدولية الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر والأمريكي كريستوفر كاسيدي.
وقد هبطت مركبة "سويوز إم إس 15" الفضائية الروسية المأهولة بسلام صباح اليوم في منطقة تبعد 147 كيلومترا عن مدينة "جيزكازغان" في كازاخستان.
ويذكر أن رواد الفضاء الثلاثة، الذين وصلوا إلى الأرض، قضوا على متن المحطة الفضائية الدولية مدة 205 أيام.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا