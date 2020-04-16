شاحنة روسية تحمل الفواكه للرواد في المحطة الفضائية

تنقل مركبة الشحن الروسية "بروغريس إم إس – 14" التي تطلق يوم 25 أبريل الجاري إلى المحطة الفضائية الدولية لأفراد طاقمها الفواكه، بما فيها البرتقال والكريفون (ليمون الجنة).

وقد نشرت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية صورة فوتوغرافية في صفحتها على "تويتر" بعنوان "البرتقال ، الكريفون، السجق تحفظ في درجة الحرارة 20 درجة مئوية فوق الصفر".

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وأعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الشاحنة الفضائية ستحمل إلى جانب المواد الغذائية 750 كيلوغراما من الوقود والغاز وكذلك 1350 كيلوغرما من الأجهزة والمعدات المختلفة، فضلا عن الميداليات التي أصدرت بمناسبة حلول الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى ( 1941 – 1945).

Sputnik Sergey Mamontov

يذكر أن صاروخ "سويوز – 2.1 آ" الذي يطلق الشحنة إلى الفضاء قد حفر على جسمه رمز الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وسينطلق الصاروخ الحامل للشاحنة الفضائية، حسب "روس كوسموس"، الساعة 04.51 يوم 25 أبريل بتوقيت موسكو من مطار "بايكونور" الفضائي لتلتحم الشاحنة الساعة 08.13 في اليوم نفسه بالمحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس