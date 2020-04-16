ماذا ستوفر وحدة "ناؤوكا" الروسية لمحطة الفضاء الدولية وروادها؟

تستكمل روسيا العمل على تجهيز وحدة "ناؤوكا" التي من المفترض أن تصبح جزءا جديدا من المحطة الفضائية الدولية، فما الذي ستوفره هذه الوحدة للمحطة والرواد الذين سيتواجدون على متنها؟

تبعا للخبراء في مركز "غاغارين" الفضائي الروسي ستشكل وحدة "ناؤوكا" فرقا ملحوظا في إمكانيات عمل الرواد المتواجدين على متن المحطة، فهي مصممة لتمنح الرواد 13 مكانا خارجيا يمكنهم إنجاز مهماتهم فيه في الفضاء المفتوح، ما سيساعدهم على القيام بأعمال الصيانة ويسهل مهماتهم في التحكم بذراع ERA الميكانيكية التي يعتمد عليها في عمليات التحام المركبات الفضائية بالمحطة، كما بالإمكان توفير 20 مكانا داخل الوحدة لتمكين الرواد من القيام بأعمال ومهام مختلفة.

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والمهم في "ناؤوكا" أيضا وفقا للخبراء هو أنها ستتحول إلى مركز علمي تابع للقسم الروسي على متن المحطة الفضائية، سيوفر للرواد إمكانية إجراء التجارب العلمية والتعامل مع بعض المعدات الخارجية الموجودة على سطح المحطة دون الحاجة للخروج إلى الفضاء المفتوح بفضل ذراع ميكانيكية مجهزة فيها هذه الوحدة.

بدأت روسيا بتطوير وحدة "ناؤوكا" ومعناها (العلم) عام 1995 لتكون بديلا عن وحدة "زاريا" المخصصة للمحطة الفضائية الدولية، وكان من المفترض أن تطلق هذه الوحدة منذ سنوات لكن العملية أجلت عدة مرات بسبب التعديلات التي أدخلت عليها.

وصممت الوحدة لتكون متعددة الاستخدامات، وزودت بمعدات قادرة على توليد الأكسجين لـ 6 أشخاص، ومعدات مهمة لبقاء الرواد في الفضاء، بما فيها معدات لإعادة معالجة الهواء والبول لاستخراج المياه.

المصدر: تاس