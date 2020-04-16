كبير مصممي صواريخ "اينيرغيا" الفضائية يصاب بكورونا

قال مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ، دميتري روغوزين، في صفحته على "تويتر" إن عدد المصابين بفيروس كورونا ضمن العاملين في قطاع الفضاء الروسي بلغ 30 شخصا وتعافى منهم 4 .

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وصرح مصدر في قطاع الفضاء الروسي في حديث لوكالة "تاس" الروسية بأن نائب مدير شركة "إينيرغيا" للصواريخ الفضائية وكبير المصممين في الشركة، يفغيني مكرين، أصيب بفيروس كورونا. وذلك بعد أن خضع لاختبار الكشف عن الفيروس وحصل على نتيجة إيجابية مرتين.

وقال المصدر إن مكرين، ليست لديه أعراض واضحة تدل على إصابته بكورونا، لكنه اضطر إلى تتبع العزلة الذاتية في منزله لمدة أسبوعين.

يذكر أن ناطق باسم شركة "إينيرغيا" للصواريخ الفضائية كان قد صرح نهاية مارس الماضي بأن بعض الموظفين والمهندسين في الشركة انتقلوا إلى نظام العزلة الذاتية ليعملوا من منازلهم بعيدا عن مكاتبهم. وذلك بعد الإعلان عن تطبيق نظام خاص للعمل في الشركة.

المصدر: تاس