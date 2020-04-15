دراسة: المكملات الغذائية الحيوية تعزز قدرات رواد الفضاء على تحمل أضرار الإشعاع

أكدت دراسة أجراها خبراء من معهد بحوث المنتجات الحيوية في روسيا أن المعززات الحيوية أو ما يعرف بالـ Probiotics تحسن قدرة أجسام رواد الفضاء على مقاومة آثار الإشعاعات الكونية.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن أجسام الرواد الذين يتواجدون في الفضاء تتأثر بشكل ملحوظ بعدة عوامل، بما فيها الإشعاعات الكونية، وهذه العوامل تؤثر على تراكيز البكتيريا ومسببات الأمراض في أجسامهم، لذا فمن الضروري أن يحصل الرواد على عوامل مساعدة لتعزيز مناعتهم.

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وأوضحوا أن الدراسة التي قاموا بها مؤخرا بينت أن المعززات الحيوية ما يعرف بالـ Probiotics، تزيد من قدرات أجسام رواد الفضاء على تحمل المضاعفات الخطرة الناجمة عن تعرضهم للإشعاع، ومن بين هذه المعززات منتجات الألبان المخمرة و منتجات الألبان التي تصنع في إطار التجارب التي تجرى على متن المحطة الفضائية، وكذلك تبين أن بعض المواد التي ينتجها جسم الإنسان كحمض اللاكتيك وحمض السكسينيك لها دور أساسي في تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض.

وأشارت نتائج الدراسة أيضا إلى أن منتجات الألبان المخمرة التي تصنع على متن المحطة الفضائية الدولية في إطار مشروع probioSpace أظهرت فعاليتها الممتازة كمكملات غذائية حيوية تساعد في إنتاج الأحماض الضرورية لمساعدة الجسم على مقاومة الأمراض.

المصدر: فيستي