روسيا وأمريكا تواصلان المباحثات في شؤون الفضاء

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريباكوف، أن بلاده مستمرة في المباحثات مع أمريكا في الشؤون المتعلقة بالفضاء الخارجي.

وفي مقابلة صحفية قال ريباكوف: "إن روسيا والولايات المتحدة تجريان مباحثات لوضع جدول أعمال الفريق المشترك الذي سيكون معنيا بقضايا الفضاء الخارجي، والذي ستكون قضية سباق التسلح الفضائي إحدى أبرز أولوياته ".

وأضاف "نعمل حاليا على الجدول الزمني والقضايا التي سيعمل عليها الفريق المشترك، ونركز بشكل خاص على قضية منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، وتجري الآن خطوات عملية للتقدم في هذا المجال".

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وأشار ريباكوف إلى أن التواصل بين الدبلوماسيين والخبراء الروس والأمريكيين في مجال تحقيق الاستقرار الاستراتيجي في الفضاء يتم حاليا عن طريق المراسلات الكتابية فقط، ولا توجد اتفاقيات حول إجراء أي اتصالات من نوع آخر بين الجانبين، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية أو مكالمات الفيديو.

وتجدر الإشارة إلى روسيا والولايات المتحدة تتعاونان بشكل مستمر في العديد من الأمور المتعلقة بشؤون الفضاء، وتنسقان فيما بينهما خصوصا فيما يتعلق بعمل محطة الفضاء الدولية وإرسال الرواد إليها.

المصدر: تاس