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الإمارات وروسيا تدرسان فضائيا تأثيرات العزلة

الفضاء

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أكد مدير استراتيجية المريخ 2117 في مركز محمد بن راشد للفضاء، عدنان الريس، أن التعاون بين روسيا والإمارات في مجال الفضاء يجري على قدم وساق.

وفي مقابلة مع قناة RT قال الريس: " إن التعاون مع وكالة الفضاء الروسية ومعهد الأبحاث الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو يمتد لسنوات عدة".

وأشار إلى أن الجانبين الروسي والإماراتي يعملان على برنامج هدفه دراسة تأثير العزلة في مكان مغلق لفترة زمنية طويلة، على الحالة النفسية والجسدية للإنسان بهدف دعم الأبحاث للقيام برحلات مستقبلية طويلة لاكتشاف الفضاء.

وتأتي تصريحات الريس في الوقت الذي أعلن فيه مركز محمد بن راشد للفضاء عن القائمة الأولية للرواد الذين سينضمون لمشروع  "الإمارات لمحاكاة الفضاء"، وهم 10 رواد كانوا قد اختيروا من أصل 100 متقدم.

ومن المفترض أن يتم في وقت لاحق اختيار شخصين من الـ 10 الموجودين في القائمة الأولية للمشاركة في العاصمة الروسية موسكو في برنامج البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية التي تعرف اختصاراً باسم "سيريوس"، ليخضعوا لتجربة محاكاة الحياة في بيئة الفضاء لمدة ثمانية أشهر تحت إشراف الخبراء الروس. .  

المصدر: RT

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