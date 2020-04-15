الإمارات وروسيا تدرسان فضائيا تأثيرات العزلة

أكد مدير استراتيجية المريخ 2117 في مركز محمد بن راشد للفضاء، عدنان الريس، أن التعاون بين روسيا والإمارات في مجال الفضاء يجري على قدم وساق.

وفي مقابلة مع قناة RT قال الريس: " إن التعاون مع وكالة الفضاء الروسية ومعهد الأبحاث الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو يمتد لسنوات عدة".

وأشار إلى أن الجانبين الروسي والإماراتي يعملان على برنامج هدفه دراسة تأثير العزلة في مكان مغلق لفترة زمنية طويلة، على الحالة النفسية والجسدية للإنسان بهدف دعم الأبحاث للقيام برحلات مستقبلية طويلة لاكتشاف الفضاء.

ملامح "الطاقم رقم واحد" بدأت تتشكل... القائمة الأوليّة تضم 10 مرشحين تمّ اختيارهم من بين أكثر من 100 متقدِّم، للمشاركة في "مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء". pic.twitter.com/oSFYFQyvbO — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) April 15, 2020

وتأتي تصريحات الريس في الوقت الذي أعلن فيه مركز محمد بن راشد للفضاء عن القائمة الأولية للرواد الذين سينضمون لمشروع "الإمارات لمحاكاة الفضاء"، وهم 10 رواد كانوا قد اختيروا من أصل 100 متقدم.

ومن المفترض أن يتم في وقت لاحق اختيار شخصين من الـ 10 الموجودين في القائمة الأولية للمشاركة في العاصمة الروسية موسكو في برنامج البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية التي تعرف اختصاراً باسم "سيريوس"، ليخضعوا لتجربة محاكاة الحياة في بيئة الفضاء لمدة ثمانية أشهر تحت إشراف الخبراء الروس. .

المصدر: RT