روسيا تواصل تطوير مشروع لتغطية الأرض بالإنترنت الفضائي

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن العمل ما زال مستمرا على مشروع "سفيرا" الروسي الذي يهدف لتغطية مناطق من الأرض بشبكة إنترنت تعتمد على الأقمار الصناعية.

وحول الموضوع قال رئيس قسم برامج مشروع "سفيرا" في "روس كوسموس"، سيرغي بروخوروف: "بعد تعديل عدد من بنود مشروع سفيرا والموافقة عليها من قبل الهيئات المختصة بشؤون الفضاء في البلاد، تخطط روس كوسموس لطرح الصيغة الجديدة من المشروع على الحكومة الروسية قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري".

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وأشار بروخوروف إلى أن "روس كوسموس" اضطرت لتعديل بعض بنود المشروع المذكور و إعادة تنسيق برنامجه بعد أن تقرر عام 2019 إدخاله في البرنامج الحكومي الروسي الموضوع للمشاريع الفضائية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد تحدث عن مشروع "سفيرا" عام 2018، وأشار إلى أن خطة المشروع تهدف لتطوير أكثر من 600 قمر صناعي مخصصة للاتصالات شبيهة بأقمار منظومة OneWeb ، الهدف منها تغطية مناطق من الأرض بشبكة إنترنت عالية السرعة.

ومنذ فترة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن الحكومة الروسية خصصت في ميزانية 2020-2022 الموضوعة للبلاد بنودا لدعم مشروع "سفيرا" الفضائي، ومن المفترض أن يصرف له خلال الفترة المذكورة نحو 10 مليارات روبل (نحو 163 مليون دولار).

المصدر: تاس