"الفضاء من دون غاغارين".. روس كوسموس تنتقد رسالة الخارجية الأمريكية

علق مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ، دميتري روغوزين" في صفحته على "تويتر" على تهنئة بعثت بها وزارة الخارجية الأمريكية إلى روسيا بمناسبة حلول يوم الفضاء الدولي.

وقال:" إن وزارة الخارجية الأمريكية بعثت برسالة جاء فيها:" تحققت منذ 59 عاما رحلة فضائية أولى للإنسان إلى الفضاء" .وأضاف قائلا إن الخارجية الأمريكية لم تذكر اسم هذا الإنسان. وأثار هذا الأمر استياء لدى دميتري روغوزين الذي قال: "الفضاء من دون غاغارين، الحرب العالمية الأولى من دون الروس، برلين عام 1945 من دون الأعلام السوفيتية كل ذلك محاولات لمسح الأثر الروسي في التاريخ العالمي".

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وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعادت إلى أذهان الأمريكييين اسم الإنسان الذي أصبح أول رائد فضاء في العالم وهو، يوري أليكسييفيتش غاغارين، مشيرة إلى أن عدم ذكر هذا الاسم يوم 12 أبريل هو تضليل إعلامي وسبيل مضلل يعود إلى عصر "الحقيقة" الزائفة".

يذكر أن الاحتفال بيوم الفضاء الدولي، يوم أمس 12 أبريل، تم بنظام أونلاين، على خلفية مكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا والعالم. لذلك تأجلت غالبية الاحتفالات إلى يوم 4 أكتوبر الجاري، وهو يوم إطلاق أول قمر صناعي في العالم من قبل الدولة السوفيتية.

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يذكر أن اسم يوري غاغارين أطلق على مسقط رأسه غجاتسك Gzhatsk (سابقا) وعلى منطقة وفوهة بركان على الجانب الآخر للقمر وعلى الكويكب رقم 1772 وعلى ميدان بموسكو حيث يوجد نصب رائد الفضاء. كما يوجد كأس غاغارين لرابطة هوكي الجليد (كان غاغارين من كبار مشجعي هوكي الجليد).

وتوجد في مدن كثيرة شوارع وميادين وبوليفارات ومتنزهات ونواد ومدراس تحمل اسم يوري غاغارين. وفي الستينيات سادت (وهي حالة نادرة في الغرب أيضا) موضة إطلاق اسم يوري على المواليد تخليدا لاسم غاغارين.

وأطلق اسم غاغارين على سفينة البحوث العلمية "رائد الفضاء يوري غاغارين". كما أن غاغارين يتمتع بصفة مواطن شرف لكثير من مدن روسيا والبلدان الأخرى، وكان قد تسلم المفتاحين الذهبيين لمدينتي القاهرة والاسكندرية في مصر.

المصدر: كومسولسكايا برافدا